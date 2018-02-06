Саакашвили больше не под домашним арестом. Адвокат рассказал, что обязан делать политик после суда

В ночь на вторник, 6 февраля, истек срок действия меры пресечения в виде ночного домашнего ареста и ограничения на выезд из Киева, избранного бывшему президенту Грузии, экс-главе Одесской областной госадминистрации Михеилу Саакашвили Апелляционным судом столицы.

Политик больше не ограничен ничем, кроме обязательства как подозреваемого получать повестки и являться по вызову на следственные действия, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на его адвоката Руслана Чорнолуцкого.

"Попытка вручить и огласить подозрение Михеилу Саакашвили датируется и исчисляется прокуратурой от 5 декабря. В этом случае решение о мере пресечения должно исчисляться от 5 декабря, от момента предъявления и оглашения подозрения. Хотя если точнее, ему о подозрении объявили и отправили почтой документ 6 декабря", — отметил защитник.

По его словам, "срок истечения меры пресечения, согласно решению Апелляционного суда Киева, заканчивается в полночь с 5 на 6 февраля, и мера пресечения автоматически аннулируется".

Напомним, 5 декабря 2017 года правоохранители в центре Киева задержали Михеила Саакашвили, однако сторонники политика освободили его из автозака. Позже Печерский районный суд столицы отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры об избрании экс-чиновнику меры пресечения в виде круглосуточного ареста сроком на два месяца. Апелляционный суд Киева четыре раза переносил рассмотрение апелляционной жалобы на такое решение суда.

Генеральная прокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч. 1 ст. 15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч. 2 ст. 28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256).

Генпрокурор Юрий Луценко говорил, что политик организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.