Писатель назвал условие примирения Украины с Россией

Военный журналист, писатель Сергей Лойко считает, что Украина с Российской Федерацией помирятся только тогда, когда "Россия не будет Россией".

Для такого изменения должен произойти распад РФ, рассказал литератор в интервью "Апострофу".

"Я вообще не хочу говорить, что Украина с Россией помирятся. Что это такое — помирились две страны? Что это значит? В Украине погибло огромное количество людей, развален целый регион, уничтожена инфраструктура. Как помириться? Это что значит?", — отметил собеседник.

По его словам, "нельзя же человека оживить, страны могут что угодно делать, жать руки друг другу, но вот эти кровоточащие раны будут заживать очень долго, эти личные раны". "Я считаю, что Украина с Россией помирятся только тогда, когда Россия не будет Россией", — заявил журналист.

Ранее российский политолог Дмитрий Орешкин во время чата на "Главреде" выразил мнение, что для налаживания нормальных отношений между русскими и украинцами нужно одно поколение.