Украина вовлекла пенсионеров в коррупционные схемы - Тука

8 февраля 2018, 02:37

Проживающие на оккупированных территориях люди преклонного возраста могут получить выплаты только в статусе вынужденно переселенных лиц, отметил чиновник.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что нынешняя схема выплат пенсий и соцпособий гражданам, проживающим на оккупированных территориях, приводит к росту низовой коррупции.

"Моя дискуссия с представителями Министерства социальной политики длится уже полгода. Я считаю, что мы совершили большую ошибку, когда фактически для пенсионеров, для граждан Украины, от которых мы не собираемся отказываться, мы оставили единственную легальную возможность получения пенсий – не просто выезд на контролируемые территории (это было бы понятно с точки зрения обеспечения безопасности), но мы дали им единственный шанс получения пенсий в качестве регистрации вынужденно переселенных лиц", - заявил Тука в эфире программы "Лабиринты думок".

Он отметил, что государство таким образом толкнуло людей на предоставление заведомо ложных данных.

"Теперь на оккупированных территориях на столбах висят объявления "Поможем получить справку ВПО без выезда". Точно такие же последствия вызвали и введение так называемой процедуры верификации, когда на местах низовые структуры минсоцполитики обязаны объезжать всех переселенцев и убеждаться в их физическом наличии. В станице Луганской зарегистрированы 11 тысяч переселенцев, реально проживает порядка 1300. Все понимают, что реально объехать всех переселенцев физически невозможно, и мы таким образом сами себя загнали в угол. Это не только бюрократическая проблема, мы еще и наших сограждан, как правило – людей преклонного возраста, вовлекли в низовые коррупционные схемы.  Я считаю это недопустимым", - подчеркнул Тука.

Напомним, ранее Тука рассказал о том, как Кремль финансирует "ЛДНР".

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