На Майдане в 2014 орудовали спецназовцы из РФ - Наливайченко

Валентин Наливайченко, бывший глава Службы безопасности Украины, заявил, что в 2014 году во время Евромайдана в центре Киева действовали не только сотрудники подразделения "Беркут", но и переодетые российские спецназовцы.

Об этом Наливайченко рассказал в ходе дачи свидетельских показаний в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

"Неоднократно с начала февраля почти каждую ночь против Майдана выставляли вооруженный спецназ с опознавательными знаками украинского спецподразделения "Беркут". Кроме того, я подтверждают, что среди них находились переодетые спецназовцы из Российской Федерации. Они собирались возле Октябрьского дворца, российские шевроны накрывали сверху украинским спецобмундированием, которое выдавалось по распоряжению вашего подзащитного тогдашним руководителем МВД Украины Захарченко", - сказал Наливайченко.

Ранее адокат Виктора Януковича показал протоколы допросы, в которых экс-министр обороны Украины Игорь Тенюх на допросе рассказал, как Пашинский и Полторак сдавали Крым.