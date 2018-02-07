"Вообще неадекватен". Полторак ответил Тенюху на обвинение в сдаче Крыма

Действующий министр обороны Украины Степан Полторак ответил на обвинение бывшего и.о. министра обороны Игоря Тенюха в сдаче Крыма.

Как сообщал "Главред" ранее, адвокат Виктора Януковича опубликовал копии протокола допроса Тенюха, в котором тот обвиняет Полторака и Сергея Пашинского в решении вывести войска из Крыма на заседании СНБО 23 марта 2014 года.

По версии Полторака, Тенюх был напуган и не разобрался в фактах, поскольку Полторак на момент принятия решения по выводу войск не был командующим Нацгвардии, передает 112.

"Я не знаю, насколько этот протокол соответствует действительности. Если он соответствует действительности и такие показания дал господин Тенюх, по моему мнению, это свидетельствует о том, что господин Тенюх настолько был напуган, не понимал, где он находится, кто на каких должностях находится, не понимал, кто какие задачи выполняет, потому что комментарий вообще неадекватен", - сказал он.

По словам Полторака, на момент принятия решения по выводу военных формирований ВС из Крыма он не был командующим Нацгвардии.

"Меня назначили на должность 15 апреля 2014. Членом СНБО я стал 27 октября 2014, когда уже стал министром обороны. До этого я даже не был членом СНБО. Я не знаю, как я мог влиять на порядок вывода войск из Крыма. Я никакого решения по этому поводу не принимал", - отметил Полторак, назвав обвинения "чистой ложью господина Тенюха".