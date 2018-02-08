В РФ предостерегли Израиль насчет признания Голодомора в Украине геноцидом: "неправильный шаг"

Заместитель посла России в Тель-Авиве Леонид Фролов предостерег Израиль, что одобрение законопроекта, которым Голодомор в Украине 1932-1933 годов признается актом геноцида, будет неправильным шагом.

Сейчас не лучшее время, чтобы обсуждать такое предложение, заявил дипломат в комментарии местному радио, пишет Reuters.

"Это (признание Голодомора геноцидом — Ред.) будет плохо. Это будет неправильный шаг", — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что депутат Кнессета (парламента Израиля) Аккре Хасон внес на рассмотрение коллег проект закона, которым Голодомор признается актом геноцида украинского народа.