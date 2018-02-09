Саакашвили пытались взять при помощи спецназа

Народный депутат Украины Игорь Луценко сообщил, что бывшего президента Грузии и экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили задержали.

"Хроники маразма. Только что Саакашвили был задержан "Альфой", - заявил нардеп на своей странице в Facebook.

Соратник лидера "Движения новых сил" Давид Сакварелидзе уточнил, что это произошло в столичном отеле Fairmont Grand.

По его словам, к захвату якобы причастен президент Украины Петр Порошенко.

"К гостинице Fairmont Grand Hotel Kyiv (ул.Набережно-Крещатицкая, 1) Порошенко прислал Альфу, чтобы забрать Михаила Саакашвили!!!", - уточнил Сакварелидзе.

Спустя некоторое время на странице политика появилась видеозапись, на которой рассказывается, что к отелю действительно приехали сотрудники "Альфы", однако охрана отеля их не пустила внутрь, так как у силовиков отсутствовали необходимые судебные документы.

Напомним, 5 февраля, Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Государственной миграционной службы Украины по делу о предоставлении экс-президенту Грузии, бывшему губернатору Одесской области, а ныне лидеру партии "Движение новых сил" Михеилу Саакашвили статуса беженца или лица, нуждающегося в политическом убежище.

Накануне задержания генеральный прокурор Юрий Луценко отметил, что если экс-главе Одесской ОГА откажут в политическом убежище в Украине, он будет добровольно или принудительно депортирован.