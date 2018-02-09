Порошенко ввел еще один закон для противодействия России

Президент Украины Пётр Порошенко 9 февраля подписал указ, согласно которому вступает в силу решение Совета национальной безопасности и обороны "О дополнительных мерах относительно противодействия информационной агрессии Российской Федерации".

Решение главы государства ратифицировано в соответствии со статьей 107 Конституции Украины, сообщается на официальном сайте президента Украины.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 января 2018 года", - сказано в документе.

В соответствии с нормой указа, контроль за выполнением будет осуществлять секретарь СНБО Александр Турчинов.

Сообщается, что указ вступит в законную силу в день его опубликования.

Подробности мероприятий для "дополнительного противодействия российской агрессии" в документе не уточняются.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Запад ввел санкции против его страны не из-за агрессии в Украине, а "потому что вот так хотят" с россиянами работать.