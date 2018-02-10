"Политика шантажа". В Раде отреагировали на вето Венгрии на заседании Украина-НАТО

Венгрия использовала право вето и заблокировала заседание комиссии Украина - НАТО в оборонной сфере. Страны-члены Североатлантического альянса должны были собраться 14 или 15 февраля для обсуждения ключевых тем, в том числе и вопросов украинского военного ведомства.

Глава Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз в Facebook высказала обеспокоенность действиями Будапешта. Она убеждена, что поступок венгерских представителей никак не связан со спорами на поводу "образовательного" закона.

"Украинская сторона предлагает и готова к решению таких вопросов в формате переговоров в духе международного права, Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств с механизмами Годовой национальной программы сотрудничества с НАТО. Впрочем, следует признать, что позиция Венгрии, которая прибегла к фактическому шантажу, является не только контрпродуктивной, но и подрывающей безопасность в Европе", - написала Фриз.

Представитель Украины в ассамблее НАТО отметила, что такими действиями Венгрия ослабляет Альянс в тот важный для всего мира момент, когда Россия и ИГИЛ представляют угрозу.

"Таким образом Венгрия не только опосредованно способствует ослаблению усилий НАТО по минимизации региональных рисков, но и способствует политике России по разрушению Организации Североатлантического договора изнутри", - подчеркнула чиновница.

Фриз добавила, что Украина готова к диалогу с венгерской стороной.

"Надеюсь, что Будапешт откажется от политики шантажа с признаками территориальных претензий к территории суверенной Украины", - написала она.

Напомним, в Венгрии опровергли утверждения о том, что во время двусторонних политических консультаций между заместителем министра иностранных дел Украины Василием Боднаром и статс-секретарем МИД Венгрии Левенте Мадьяром по закону Украины "Об образовании" удалось достичь договоренности.