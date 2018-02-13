Украина не ответственна за отсутствие судов на оккупированном Донбассе — решение ЕСПЧ

Из-за конфликта на Донбассе Украина не ответственна за отсутствие судов на не подконтрольной украинскому правительству части региона, говорится в решении Европейского суда по правам человека.

Рассматривая дело семи жителей Донецка, которые не смогли подать иски о приостановлении правительством Украины выплаты пенсий и других социальных льгот в суды по месту жительства, суд не нашел факта нарушения их прав по доступу к суду.

"Суд отметил, что из-за конфликта на востоке Украины власть перевела донецкие суды в соседние регионы, которые находились под контролем правительства. Нет никаких доказательств, что личные обстоятельства истцов стали препятствием для поездки в регион, где теперь размещаются суды, чтобы подать иск. Действия правительства не ограничивали саму суть их прав на доступ к суду", — говорится в сообщении на сайте ЕСПЧ.

Кроме того, суд постановил, что жалоба о социальных льготах в соответствии со статьей 1 протокола №1 (защита собственности) Конвенции о защите прав человека и основных свобод является неприемлемой из-за неиспользования имеющихся правовых средств защиты, так как истцы не обратились в суд в соседних регионах, хотя имели такую возможность.

Дело касалось пенсионеров из Донецка 1926, двух 1952, а также 1954, 1956, 1960 и 1964 годов рождения. Они перестали получать пенсии в 2014 году.

Напомним, ранее Украина подала в ЕСПЧ иск против РФ по событиям на Донбассе.