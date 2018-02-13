Саакашвили призвал Ангелу Меркель спасти Украину от распада

13 февраля 2018, 19:54

Оппозиционный политик намерен вернуться в страну законным путем.

Бвыший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что ему необходима поддержка ведущих европейских политиков в борьбе против президента Украины Петра Порошенко.

По мнению экс-руководителя Одесской ОГА, если лидеры стран ЕС не предпримут действий в ближайшее время, Украина развалится. Таким мнением Саакашвили поделился в комментарии немецкой газете Bild.

"В киевском кафе на меня набросились люди в балаклавах, силой и угрозой потащили и отправили на частном самолете в Польшу. Это коррупционный акт, за которым стоит президент Порошенко. Если Европейский союз, прежде всего, канцлер Ангела Меркель не предпримут шагов, Украина распадется", - заявил политик.

Он также выразил мнение, что своими действиями глава государства разрушает страну, а его самого выслали за то, что он обличал коррупцию. При этом Саакашивли добавил, что намере законным образом вернуться в Украину.

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12 февраля в киевском ресторане "Сулугуни" Михаил Саакашвили был задержан и доставлен в аэропорт, откуда его на чартерном рейсе выслали в Польшу.

Пресс-секретарь осуществлявшей акцию Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что политика выдворили из Украины с соблюдением всех юридических нюансов и в соответствии с судебными решениями, которые признали незаконным его нахождение на территории Украины.

26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства.

Напомним, 5 февраля, Киевский апелляционный административный суд признал законнымотказ Государственной миграционной службы Украины по делу о предоставлении экс-президенту Грузии, бывшему губернатору Одесской области, а ныне лидеру партии "Движение новых сил" Михеилу Саакашвили статуса беженца или лица, нуждающегося в политическом убежище.

Генеральный прокурор Юрий Луценко отметил, что если экс-главе Одесской ОГА откажут в политическом убежище в Украине, он будет добровольно или принудительно депортирован.

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Украина Петр Порошенко Михеил Саакашвили Ангела Меркель
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