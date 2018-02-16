Венгрия обвинила Украину в начале "международной кампании лжи"

Венгрия призывает Украину приостановить выполнение закона об образовании.
Украина не приглашала закарпатских венгров на состоявшиеся недавно консультации по языку образования, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Он также обвинил официальный Киев в начале "международной кампании лжи", говорится в сообщении на сайте венгерского правительства.
"Украина, которая стремится достичь европейской интеграции, недавно серьезно нарушила международные законы о защите меньшинств, соблюдение которых также строго требуется Европейским Союзом", — сказал Сийярто.
Министр заявил, что Украина "начала международную кампанию лжи против Венгрии и закарпатских венгров", пояснив, что "закарпатские венгры не участвовали в совещании с украинским правительством в Киеве, где состоялись переговоры по Закону Украины об образовании в соответствии с требованием Венецианской комиссии".
Он также заявил, представителей венгерского меньшинства не пригласили на обсуждение нового законопроекта, основанного на уже принятом законе, и если бы они принимали участие в этой встрече, "то указали бы на все намерения и цели принятого Закона об образовании, который грубо нарушает международное право и права закарпатских венгров и в который Европейский Союз и Венецианская комиссия попросили Украину внести изменения".
"Венгрия призывает Украину приостановить выполнение Закона об образовании, а не проводить международную кампанию лжи, пока не дойдет до соглашения с закарпатскими венграми обо всех деталях", — сказал Сийярто, добавив, что "Украина должна наконец начать переговоры с закарпатскими венграми".
Напомним, ранее в Венгрии назвали условия, при которых они готовы начать с Украиной диалог по закону "Об образовании".