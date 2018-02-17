Вторжение России в Украину угрожает ядерному нераспространению в мире — МИД Канады

Вторжение России в Украину и оккупация ее территории является самым большим нарушением международного права со времен Второй мировой войны и негативно влияет на нераспространение ядерного оружия в мире, заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

Во время выступления на Украинском ланче "Украина на передовой войны нового типа: уроки для Запада и перспективы для мира" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, Фриланд отметила, что "когда дело доходит до вопросов безопасности Украины — это не виртуальный конкурс, это не ситуация, когда верховенство права применяется, когда ты хорошая страна, и верховенство право не применяется, когда ты нехорошая страна", сообщает УНИАН.

"Мы имеем обязательства перед Украиной, и мы имеем эти обязательства не потому, что украинцы хорошие ребята и не потому, что мы хорошие ребята. Мы имеем эти обязательства, так как вторжение в Украину, аннексия украинского территории — это самое большое нарушение международного правопорядка в Европе со времен Второй мировой войны...

Это также нарушение мирового порядка, которое имеет очень негативные последствия с точки зрения ядерного нераспространения, потому что Украина добровольно отказалась от своего ядерного оружия в обмен на подписание Будапештского меморандума и для гарантии безопасности, и теперь мы должны об этом помнить и стать на защиту Украины", — подчеркнула она.

Напомним, ранее директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец во время чата в "Главреде" спрогнозировал, сколько еще продлится конфликт на Донбассе.