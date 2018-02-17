"Дожать Россию". Порошенко оценил перспективу введения миротворцев ООН на Донбасс

Для введения миротворческой миссии ООН на Донбасс необходимо лишь "дожать" Россию, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Для того, чтобы была введена в Украину полномасштабная миссия миротворцев, которая обеспечит возвращение этих территорий под украинский суверенитет, для этого нужна только одна вещь — "дожать" Россию", — заявил глава государства журналистам в Мюнхене.

По его словам, есть много различных вариантов имплементации миротворческой миссии ООН на Донбассе, сообщает УНИАН.

"О том, чтобы обеспечить компонент безопасности Минских соглашений — наиболее реальным шагом является введение миротворческой миссии", — добавил Порошенко.

Он отметил, что миротворческая миссия не должна быть "экзотической": "Миротворцы не должны быть эскорт-сервисом вдоль линии соприкосновения, у них не должно быть урезанных полномочий. Миротворцы имеют право разоружать незаконные вооруженные формирования, должны обеспечить отсутствие иностранных войск на оккупированной территории".

При этом президент подчеркнул, что миротворцы обязательно должны быть развернуты на неконтролируемом участке российско-украинской границы, чтобы остановить инфильтрацию российских войск, техники и боеприпасов на территорию Украины.

"По остальным позициям можно вести диалог и поиск компромиссов: функциональных этапов, стран, как принцип миротворческих операций — соседние страны, как правило, не участвуют в составе миротворческой миссии", — добавил он.

Также Порошенко призвал как можно скорее перейти к дискуссии о сути миротворческой миссии.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о готовности России пустить миротворцев ООН на Донбасс.