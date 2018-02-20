Астролог спрогнозировал вероятность досрочной отставки Порошенко

Директор Украинского астрологического института Павла Глобы и астролог Игорь Никишин, отвечая на вопрос читателя во время чата для "Главреда", прокомментировал вероятность досрочного ухода Петра Порошенко с поста президента Украины".

"Насчет досрочного прекращения президентских полномочий — это очень даже реально. Во-первых, 2018 год — год неожиданных поворотов, в том числе возможны резкие перемены во власти, которых никто не ожидает. Во-вторых, после 2014 года я усовершенствовал свою методику прогнозирования и, кроме астрологической карты независимости на 1991 год, учитываю другие гороскопы. Один из них — это гороскоп украинской нации, который "включился" более тысячи лет назад. С этой картой я сопоставлял гороскопы наших современных политиков и убедился в ее работоспособности. Так вот у президента Порошенко в связи с этой картой примерно та же картина, что была у Виктора Ющенко − с минимальным рейтингом на конец его первого и последнего президентского срока.

Напомним, ранее астролог дал прогноз по поводу того, когда закончится война на Донбассе.