Порошенко допросят в суде по делу о госизмене Януковича по видеосвязи

Прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко предложил допросить по делу о госизмене беглого главы государства Виктора Януковича президента Петра Порошенко в режиме видеоконференции.

По его словам, глава государства не может приехать в суд. Он также отметил, что в прокуратуру поступило письмо из Администрации президента, в котором говорится, что личное присутствие Порошенко в суде потребует дополнительных мер безопасности. А это может существенно усложнить работу суда и по другим делам, а значит, ограничит права других граждан.

"Кроме того, у Порошенко есть уважительные причины неприбытия на суд в связи с исполнением функций президента. Но АП просит рассмотреть вопрос о допросе Петра Порошенко в режиме видеоконференции в период с 14.00 до 15.30", — сказал Кравченко.

В свою очередь сторона защиты заявила, что это позор и призвали президента лично явиться в зал суда и ответить на вопросы адвокатов, пишет Украинская правда.

"Лично Петр Порошенко заявил о решении прийти в суд и дать показания. Слово президента выше и значимее, чем заявление определенного руководителя аппарата сохранить президента от неудобных показаний", — сказал Сердюк

По его словам, никаких оснований, предусмотренных УПК для допроса в дистанционном порядке, нет.

"Есть слово президента о том, что он появится, и это слово должно уважаться и прокурорами, и руководителем аппарата, и непосредственно судом. Не надо прятать президента за дистанционным допросом", — заявил адвокат.

Он добавил, что если президент занят, "большими государственными, уважительными делами", то прокуратура должна заявить о переносе этого допроса на любую другую дату.

После совещания судьи удовлетворили просьбу Администрации президента и разрешили провести допрос Порошенко в режиме видеоконференции.

Председательствующий судья Владислав Девятко отметил, что сторона обвинения предоставила достаточные доказательства того, чтобы позволить свидетелю Порошенко свидетельствовать дистанционно в режиме видеоконференции.

Напомним, что ранее в качестве свидетеля по данному делу был допрошен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, экс-и.о. президента Украины Александр Турчинов.