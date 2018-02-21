Стало известно, сколько денег Совет Европы выделит на реформы в Украине

Комитет министров Совета Европы в среду, 21 февраля, утвердил документ "План действий СЕ для Украины на 2018-2021 годы".

Соответствующую информацию озвучили в Постоянном представительстве Украины при Совете Европы, сообщает "Укринформ".

По словам украинских дипломатов, "План действий…" − это стратегический документ сотрудничества с Советом Европы на четыре года. Согласно нему, ключевыми партнерами от Украины становятся центральные и местные органы власти, а также неправительственные организации. Общий бюджет проекта составляет 29,5 млн евро.

"Расчетный бюджет "Плана действий…" составляет 29,5 млн евро, в финансировании которого уже участвуют Швейцария, Норвегия, Дания, Швеция, Нидерланды, Ирландия, Чехия, Литва, Венгрия, Лихтенштейн и другие страны ЕС. Мероприятия "Плана действий…" направлены на поддержку конкретных реформ, которые должны привести украинское законодательство, институты и практику в соответствие с европейскими стандартами в сфере прав человека, верховенства права и демократии",− добавили в украинском представительстве.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию по Украине.