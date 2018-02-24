Порошенко забраковал идею о белорусских миротворцах на Донбассе — СМИ

Инициативу о белорусских миротворцах на Донбассе не поддержал президент Украины Петр Порошенко, заявил экс-глава Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич.

Говоря об обсуждении в ходе встречи с президентом Украины участие Беларуси в миротворческой миссии на Донбассе, Шушкевич заявил: "Здесь категорически — Порошенко сказал, что не может быть миротворцев из той страны, которая является союзником агрессора".

"Беларусь через ОДКБ и через соглашение о так называемом Союзном государстве фактически имеет единое военное формирование с Россией, потому миротворцев из Беларуси не может быть. Страна-агрессор не может направлять миротворцев в Украину", — отметил Шушкевич.

Он заявил, что не было нужды, чтобы Порошенко поддерживал такую позицию в ходе обсуждения, пишет "Белорусский партизан".

"Я убежден, что все, кто участвовал в этом разговоре, были с этим согласны", — добавил Шушкевич.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его миротворцы готовы встать между конфликтующими сторонами на Донбассе.