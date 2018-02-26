Политолог о выборах президента Украины: может "выстрелить" неожиданный кандидат

На президентских выборах в Украине, несмотря на высокие рейтинги действующего главы государства Петра Порошенко и лидера фракции "Батьківщина" Юлии Тимошенко, могут "выстрелить" и какие-то неожиданные кандидаты.

Такое мнение высказал политолог и экономист, директор Института трансформации общества Олег Соскин на чате в "Главреде".

По его словам, и Тимошенко, и Порошенко имеют своих сторонников — стабильный фанатически им преданный электорат.

Однако, говорит политолог, все социологические исследования на сегодняшний день показывают, что до 50% украинского электората не определилось, и 35-40% хотят, чтобы президентом стал другой человек, не запятнаный и не связанный цепями с правящей последние 25 лет кланово-корпоративной машиной в Украине. Поэтому могут "выстрелить" какие-то неожиданные варианты".

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Соскин также отметил, что сегодня в Украине бандитские кланы готовы расправится с "неожиданными вариантами".

"Но есть одна неприятная тенденция — как только начали называть, например, Каденюка, космонавта, кандидатом в президенты, он сразу умер, совершая утреннюю пробежку, у него почему-то вдруг остановилось сердце. Правящие бандитские кланы настолько озверели, что пристально следят за любыми неожиданными вариантами и пытаются их сразу обнулить", — заявил Соскин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Порошенко уступил Тимошенко в президентском рейтинге.

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