Еще одна европейская страна заявила о готовности отправить своих миротворцев на Донбасс

В случае принятия резолюции Совбеза ООН, Португалия будет готов рассмотреть запрос об отправке своих миротворцев на Донбасс, заявил министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва.

"Если все стороны договорятся о введении миротворцев ООН и будут уверены, что такая миссия сможет поспособствовать урегулированию ситуации в Донбассе, конечно, Португалия будет готова положительно и оперативно ответить на такой запрос", — сказал Силва в интервью РИА "Новости".

По его словам, Португалия обладает большим опытом в миротворческих миссиях, что признаётся различными сторонами.

"Конечно, мы не являемся экспертами в ведении боев или военных операциях. Но у Португалии есть опыт участия в миротворческих миссиях, в том числе в Европе, мы также вовлечены в различные аспекты деятельности ООН", — добавил министр.

Напомним, ранее директор социологической службы "Украинский барометр", политолог и социолог Виктор Небоженко во время чата в "Главреде" предупредил о вероятной провокации РФ из-за миротворцев.