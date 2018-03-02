Климкин напомнил о преступлениях против Украины: Польша не такая уж "белая и пушистая"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин с читает, что недавно принятый в Варшаве закон "О внесении изменений в закон об Институте национальной памяти – Комиссии по преследованию преступлений против польского народа и некоторые другие законы" стал ярким примером одностороннего, черно-белого подхода к истории.

Такое мнение он выразил в статье для львовского издания "Збруч"

"Закон разъясняет, что ...преступлениями являются "действия, совершенные украинскими националистами в 1925-1950 годах, которые заключаются в применении силы, террора или иных форм нарушения прав человека в отношении индивидуальных лиц или общественных групп". Извините, но именно в этот период украинские патриоты вели освободительную борьбу против иностранных оккупаций Западной Украины", – заявил он.

По словам министра, речь идет "вообще обо всех патриотах, боровшихся за независимость Украины".

"Из этого следует, что сегодня любой украинец за любую положительную оценку наших освободительных движений может быть заключен в Польше на три года, поскольку Польша думает об этом иначе. Под реальной угрозой оказывается и коренное украинское меньшинство, и почти миллион наших заробитчан, которые работают в Польше. Более того, наказание настигнет украинца, даже если свою оценку он высказал в себя в Украине. Если последовательно придерживаться буквы нового закона, то польская полиция в Варшаве должна ссаживать таких украинцев с поезда, скажем, Киев – Берлин и отправлять их в каталажку. Или я что-то не так понимаю?" – написал Климкин.

Он также напомнил, что ОУН и УПА боролись за независимость Украины, и именно это является главным фактором, по которому современные украинцы оценивают деятельность этих организаций.

По его словам, в нынешней трактовке событий польской стороной просматривается тенденция поставить знак равенства между национально-освободительной борьбой украинцев и преступлениями против гражданского польского населения.

"В принципе, таким образом можно дискредитировать любое освободительное движение. Но и для таких ситуаций цивилизованная Европа давно нашла ответ: каждое преступление индивидуальное и имеет своих исполнителей, которые и должны нести за него ответственность. Приписывание же преступления всей нации или всему освободительному движению — недопустимая пропагандистская манипуляция", — написал министр.

При этом Климкин напомнил, что и история Польши изобилует многими преступлениями против украинского народа.

"Если же некоторые польские политики и дальше будут настаивать на запрете в Украине Степана Бандеры и УПА, то по принципу "начни с себя" они бы в первую очередь должны запретить Юзефа Пилсудского с его жестокой "пацификацией" украинской Галиции, а также Армию краевую, чьи отряды осуществляли кровавые карательные акции против украинских сел.

Примером преступлений Армии Крайовой и местной польской самообороны министр назвал трагедию украинского села Павлокома, в котором в 1945 году под командой поручика Юзефа Бисса было расстреляно 366 украинцев.

"И таких сел было не одно и не десять. Так что будем делать с Армией Крайовой?", — говорит министр.

"Мы готовы признать и осудить преступления, совершенные против поляков, но и Польша должна сделать то же самое в отношении преступлений против украинского народа. Пока же она сознательно демонстрирует четко однобокое видение: украинскую сторону противостояния изображает исключительно черными красками, а польскую представляет, как "белую и пушистую", — отметил дипломат.

Он также отметил, что от эскалации исторических споров не может выиграть ни Польша, ни Украина, пользу от этого может получить только Россия.

Как известно, 26 января нижняя и верхняя палата польского парламента проголосовали за изменения закона об ИНП, а в начале февраля президент Польши Анджей Дуда подписал документ, одновременно направив его для оценки в Конституционный суд страны.