Климкин напомнил о преступлениях против Украины: Польша не такая уж "белая и пушистая"

2 марта 2018, 08:55

Климкин напомнил, что история Польши изобилует многими преступлениями против украинского народа.

Павел Климкин.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин с читает, что недавно принятый в Варшаве закон "О внесении изменений в закон об Институте национальной памяти – Комиссии по преследованию преступлений против польского народа и некоторые другие законы" стал ярким примером одностороннего, черно-белого подхода к истории.

Такое мнение он выразил в статье для львовского издания "Збруч"

"Закон разъясняет, что ...преступлениями являются "действия, совершенные украинскими националистами в 1925-1950 годах, которые заключаются в применении силы, террора или иных форм нарушения прав человека в отношении индивидуальных лиц или общественных групп". Извините, но именно в этот период украинские патриоты вели освободительную борьбу против иностранных оккупаций Западной Украины", – заявил он.

По словам министра, речь идет "вообще обо всех патриотах, боровшихся за независимость Украины".

"Из этого следует, что сегодня любой украинец за любую положительную оценку наших освободительных движений может быть заключен в Польше на три года, поскольку Польша думает об этом иначе. Под реальной угрозой оказывается и коренное украинское меньшинство, и почти миллион наших заробитчан, которые работают в Польше. Более того, наказание настигнет украинца, даже если свою оценку он высказал в себя в Украине. Если последовательно придерживаться буквы нового закона, то польская полиция в Варшаве должна ссаживать таких украинцев с поезда, скажем, Киев – Берлин и отправлять их в каталажку. Или я что-то не так понимаю?" – написал Климкин.

Он также напомнил, что ОУН и УПА боролись за независимость Украины, и именно это является главным фактором, по которому современные украинцы оценивают деятельность этих организаций.

По его словам, в нынешней трактовке событий польской стороной просматривается тенденция поставить знак равенства между национально-освободительной борьбой украинцев и преступлениями против гражданского польского населения.

"В принципе, таким образом можно дискредитировать любое освободительное движение. Но и для таких ситуаций цивилизованная Европа давно нашла ответ: каждое преступление индивидуальное и имеет своих исполнителей, которые и должны нести за него ответственность. Приписывание же преступления всей нации или всему освободительному движению — недопустимая пропагандистская манипуляция", — написал министр.

При этом Климкин напомнил, что и история Польши изобилует многими преступлениями против украинского народа.

"Если же некоторые польские политики и дальше будут настаивать на запрете в Украине Степана Бандеры и УПА, то по принципу "начни с себя" они бы в первую очередь должны запретить Юзефа Пилсудского с его жестокой "пацификацией" украинской Галиции, а также Армию краевую, чьи отряды осуществляли кровавые карательные акции против украинских сел.

Примером преступлений Армии Крайовой и местной польской самообороны министр назвал трагедию украинского села Павлокома, в котором в 1945 году под командой поручика Юзефа Бисса было расстреляно 366 украинцев.

"И таких сел было не одно и не десять. Так что будем делать с Армией Крайовой?", —  говорит министр.

"Мы готовы признать и осудить преступления, совершенные против поляков, но и Польша должна сделать то же самое в отношении преступлений против украинского народа. Пока же она сознательно демонстрирует четко однобокое видение: украинскую сторону противостояния изображает исключительно черными красками, а польскую представляет, как "белую и пушистую", — отметил дипломат.

Он также отметил, что от эскалации исторических споров не может выиграть ни Польша, ни Украина, пользу от этого может получить только Россия.

Как известно, 26 января нижняя и верхняя палата польского парламента проголосовали за изменения закона об ИНП, а в начале февраля президент Польши Анджей Дуда подписал документ, одновременно направив его для оценки в Конституционный суд страны. 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Украина закон Польша Павел Климкин
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло глязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
11:05
89-й день голодовки. Сенцов на грани жизни и смерти — Климкин
11:04
Турчинов спрогнозировал, как россияне будут "давить" в районе Черного и Азовского морей
11:03
Курс доллара к рублю в России впервые за два года рухнул до 67 руб./$
10:40
На Виннитчине коп застрелил селянина — СМИ
10:29
"Укрзализныця" заявила о готовности прекратить ж/д сообщение с Россией
10:18
“Ужасный вид из ужаснейших!!!”. Светлана Лобода покрасовалась в странном наряде
10:15
"Насиловали всю ночь напролет". На Киевщине двое мужчин надругались над несовершеннолетней
10:00
В Укргидрометцентре предупредили о грозе в Киеве на выходных Видео
09:48
НБУ ощутимо снизил курс гривни: доллар снова перевалил за психологическую отметку
09:46
"Алкоголизм - не шутка". На Черниговщине боец ВСУ умер от "белой горячки"
09:46
Правозащитник обратился в Вашингтон с просьбой усмирить "куратора ЦРУ" в Украине
09:26
Задержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове
09:21
СБУ задержала подозреваемого в подрыве офиса венгерского культурного центра
09:19
Прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в анимированных открытках Фото
09:10
Шутки и смерть. Мужчина убил дразнившего его из-за секса коллегу пилой-"циркуляркой"
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украину
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять