Украинский дипломат раскритиковал помощь от США

По словам Василия Филипчука, помощь Вашингтона должна была быть более серьезной.
Бывший спикер Министерства иностранных дел Украины Василий Филипчук раскритиковал запоздалую поддержку Украине со стороны Соединенных Штатов Америки.
Такое мнение он выразил в эфире телеканала NewsOne, отметив, что помощь от Вашингтона должна была прийти гораздо раньше и в гораздо большей степени.
"США были страной, которая принудила Украину к ядерному разоружению, они стояли за решением Киева отказаться от ядерного оружия, за Будапештским меморандумом. Именно США должны были быть первой страной, которая пришла бы на помощь Украине после российской агрессии и аннексии Крыма. И тот факт, что только сейчас, через четыре года после того, как Крым включен в Российскую Федерацию, они начинают нам предоставлять вооружение — это, несомненно, очень неактивное участие со стороны США в урегулировании конфликта", - заявил Филипчук.
Он выразил мнение, что Белый дом должен был оказывать на Москву гораздо более сильное воздействие.
"Я думаю, что если страна предоставляет кому-то гарантии вместо ядерного вооружения, то должны бы быть совсем другого уровня и санкции и действия. Это слишком поздно, этого слишком мало — США должны были действовать значительно более активно и значительно более агрессивно", — уточнил дипломат.
По его словам, решение о поставках оружия в Украину было принято только тогда, когда градус антироссийских настроений в американском эстеблишменте поднялся слишком высоко, чтобы со стороны Белого дома показать, что в отношении России хоть что-то делается.
"Причиной раздражения прежде всего стало вмешательство России в американские выборы. Это попытка руководства США показать избирателю, что мы не стоим в стороне. Не забота о государстве, которое было в свое время разоружено, которому были даны гарантии безопасности, а именно российско-американская конкуренция. Остановит ли это Россию? Сомневаюсь. Это не конфликт не между Россией и Украиной, а Россией и США, глобальным Западом", - подчеркнул эксперт.
Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп 2 марта продлил срок действия санкций против России, которые были введены в период правления его предшественника Барака Обамы.