Украинский дипломат раскритиковал помощь от США

Бывший спикер Министерства иностранных дел Украины Василий Филипчук раскритиковал запоздалую поддержку Украине со стороны Соединенных Штатов Америки.

Такое мнение он выразил в эфире телеканала NewsOne, отметив, что помощь от Вашингтона должна была прийти гораздо раньше и в гораздо большей степени.

"США были страной, которая принудила Украину к ядерному разоружению, они стояли за решением Киева отказаться от ядерного оружия, за Будапештским меморандумом. Именно США должны были быть первой страной, которая пришла бы на помощь Украине после российской агрессии и аннексии Крыма. И тот факт, что только сейчас, через четыре года после того, как Крым включен в Российскую Федерацию, они начинают нам предоставлять вооружение — это, несомненно, очень неактивное участие со стороны США в урегулировании конфликта", - заявил Филипчук.

Он выразил мнение, что Белый дом должен был оказывать на Москву гораздо более сильное воздействие.

"Я думаю, что если страна предоставляет кому-то гарантии вместо ядерного вооружения, то должны бы быть совсем другого уровня и санкции и действия. Это слишком поздно, этого слишком мало — США должны были действовать значительно более активно и значительно более агрессивно", — уточнил дипломат.

По его словам, решение о поставках оружия в Украину было принято только тогда, когда градус антироссийских настроений в американском эстеблишменте поднялся слишком высоко, чтобы со стороны Белого дома показать, что в отношении России хоть что-то делается.

"Причиной раздражения прежде всего стало вмешательство России в американские выборы. Это попытка руководства США показать избирателю, что мы не стоим в стороне. Не забота о государстве, которое было в свое время разоружено, которому были даны гарантии безопасности, а именно российско-американская конкуренция. Остановит ли это Россию? Сомневаюсь. Это не конфликт не между Россией и Украиной, а Россией и США, глобальным Западом", - подчеркнул эксперт.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп 2 марта продлил срок действия санкций против России, которые были введены в период правления его предшественника Барака Обамы.