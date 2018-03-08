В Будапеште увидели угрозы для венгерского меньшинства в Украине

Для соблюдения прав венгерского меньшинства официальный Будапешт ожидает от Украины предоставления законодательных гарантий, заявил спикер правительства Венгрии Золтан Ковач.

"Все зависит от украинцев. Я думаю, что венгерская позиция является твердой, очень очевидной и адекватной: нам нужны законодательные заверения того, что советы Венецианской комиссии будут закреплены в новом законе, в изменениях к закону", — сказал спикер.

Он также прокомментировал недавнее решение Конституционного суда Украины о признании неконституционным закона об основах языковой политики. Этот шаг он назвал "еще одним вкладом в законодательную неопределенность, скажем так, угрозой для венгерского меньшинства".

А два нападения на здание Общества венгерской культуры в Ужгороде Ковач назвал "террористическими атаками", из-за которых Будапешт обеспокоен, пишет "Немецкая волна".

Напомним, напряжение в отношениях между Украиной и Венгрией возросло из-за принятия закона об образовании, который определяет украинский языком образовательного процесса.

В ответ на это Венгрия, в частности, блокирует некоторые элементы сотрудничества между Украиной и НАТО.