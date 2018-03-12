Украина начала охоту за судьями Конституционного суда РФ

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о подозрении председателю и 18 судьям Конституционного суда России.

Соответствующей информацией глава ГПУ поделился на своей странице в соцсети Facebook, отметив, что они обвиняются в пособничестве в аннексии Крыма.

"На основании собранных доказательств 1 марта составлено сообщение о подозрении Председателю и 18 судьям Конституционного Суда Российской Федерации в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 Уголовного кодекса Украины (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, представителями власти, по предварительному сговору группой лиц, повлекшие тяжкие последствия)", - сообщил генпрокурор.

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По словам Луценко, 19 марта 2014 года судьи КС России единогласно признали соответствующим Конституции России так называемый Договор о принятии в РФ Республики Крым и создании в составе РФ новых субъектов. При этом согласно российской Конституции, без одобрения КС прием новых субъектов в состав России невозможен.

Таким образом, судьи КС России способствовали представителям власти и российских Вооруженных сил аннексировать полуостров.

По словам Луценко, 6 марта этого года через курьерскую службу международной доставки и электронную почту указанным лицам были направлены письменные сообщения о подозрении и повестки о вызове для проведения следственных действий на 13 и 19 марта.

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В случае неявки в прокуратуру без уважительных причин подозреваемые будут объявлены в розыск, в суд будет направлено ходатайство о предоставлении разрешения на их задержание.

12 марта Евросоюз продлил на полгода санкции против России из-за ситуации в Украине и аннексии Крыма.