Луценко рассказал, какие "кары" ожидают Савченко, если она не придет на допрос в СБУ

Руководитель Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко объявил о том что,если нардеп Надежда Савчено не явится на допрос в СБУ, то он подаст в Верховную Раду представление на снятие с нее неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест.

"В случае неявки нардепа Н.Савченко на допрос в СБУ я вынужден подать в ВР представление на снятие депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест", - цитирует генпрокурора в Facebook его пресс-секретарь Лариса Сарган.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Савченко уехала за границу после вызова на допрос в СБУ.