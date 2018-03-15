Савченко обратилась к Путину с личной просьбой

По мнению нардепа, политическая гордость не имеет значения, когда речь идет о человеческих жизнях.
В ходе сегодняшнего брифинга внефракционный народный депутат Надежда Савченко обратилась к президенту РФ Владимиру Путину.
"Владимир Путин, вы отлично знаете, что я не писала вам письмо о личном помиловании. Но теперь как украинка я прошу вас отпустить всех пленных украинцев", – заявила она.
Она напомнила, что странам необходим диалог необходим, а диалог начинается с первого шага.
"Двадцать граждан РФ находятся в Украине. Заберите их, пожалуйста, покажите, что ваши люди вам небезразличны", – добавила Савченко.
По ее мнению, политическая гордость не имеет значения, когда речь идет о человеческих жизнях.
При это нардеп в очередной раз подчеркнула, что не знакома с кумом президента РФ Виктором Медведчуком, а также не ездила в РФ, "кроме, как к Карпюку и Клыху". Свое пребывание в российской тюрьме в качестве добровольного визита в Россию она не засчитывает.
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После брифинга Савченко отправилась на допрос в СБУ по делу руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.
Ранее Савченко заявляла, что прибудет посетит ведомство, только если ей "передут наручно вызов в качестве свидетеля в Службу безопасности Украины, после чего в установленный законом Украины трехдневный срок я прибуду на допрос в СБУ".
Ранее в Раде обвинили Савченко в побеге в Россию. Также о том, что Савченко нет на заседании ПАСЕ, уже писал журналист Андрей Дзиндзя. Однако сама Савченко опубликовала фото с сессии ПАСЕ в Страсбурге на своей странице в Facebook.
СМИ сообщили, что СБУ готовится обвинить Савченко в подготовке военного переворота в Украине. Внимание СБУ к себе нардеп привлекла еще полгода назад, когда обсуждала с несколькими высокопоставленными офицерами ГУР Министерства обороны во главе с "Кедром" (он же майор 8-го полка спецназа ГУР Павел Балов) возможное изменение ситуации в стране.
Как сообщалось, 8 марта на Донбассе на контрольном пункте въезда-выезда был задержан Владимир Рубан, который под видом переселенца пытался провезти через линию разграничения большое количество оружия, оно было спрятано в мебели.
После задержания Владимиру Рубану сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.
Однако позднее стало ясно, что все намного серьезнее: Рубану инкриминируют подготовку покушения на первых лиц государства, в том числе на президента Петра Порошенко.
9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для Владимира Рубана, главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус". По решению суда, его будут держать в следственном изоляторе в течении двух месяцев без права залога.