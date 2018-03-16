Савченко разразилась громкими обвинениями в адрес властей Украины

Народный депутат Надежда Савченко утверждает, что в 2014-м власти в Киеве "сдали" Крым Российской Федерации, а потом позволили начать войну на Донбассе.

Украинские власти и российский агрессор представляют одинаковую угрозу для Украины, заявила она в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", пишет ТСН.

"Нельзя выиграть войну против внешнего врага, если в тылу предатель. Если в тылу тебе втыкают нож в спину", — сказала она.

Напомним, 13 марта появилась информация, что СБУ готовит обвинение Надежде Савченко в подготовке свержения власти силовым путем. Позже генпрокурор Юрий Луценко обвинил политика в подготовке уничтожения Рады, а также массовых убийств и заявил, что подаст представление на снятие с нее неприкосновенности. Парламент уже исключил народную избранницу из состава комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.