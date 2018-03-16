"Актриса" и "вицеголовыха". В Раде Ляшко обвинили в сексизме

Ирина Геращенко рассказала, что во время заседания Олег Ляшко кого-то из женщин-депутатов назвал "актрисой".
В пятницу, 16 марта, в Верховной Раде перед закрытием заседания состоялась перепалка между лидером фракции Радикальной партии Олегом Ляшко и первым вице-спикером Ириной Геращенко по поводу бестактных обращений.
В частности, Ляшко, обращаясь к Геращенко назвал ее "вицеголовыха".
Геращенко также отметила, что во время заседания Ляшко кого-то из женщин-депутатов назвал "актрисой".
Геращенко отметила, что это "сексизм", пишет УНИАН.
В ответ Ляшко сказал, что не видит никаких обид в своих высказываниях, и когда Геращенко выходила из сессионного зала, ей в спину снова прокричал — "вицеголовыха".
Напомним, ранее Ляшко назвал вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе — "Цицькадзе".