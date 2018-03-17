В МИД поддержали недопуск 18 марта россиян в дипредставительства РФ в Украине

17 марта 2018, 17:54

Россия не выполнила наши просьбы, с которыми мы обращались к ним, рассказали в МИД Украины.

В МИД прокомментировали ситуацию вокруг выборов президента РФ

Позиция украинской власти относительно недопуска 18 марта россиян в дипломатические представительства Российской Федерации на территории Украины — в Киеве, Харькове, Одессе и Львове, является сознательной и скоординированной, потому что проведение выборов президента России в Крыму грубо нарушает международное и украинское законодательство.

"Что касается самих выборов, мы еще в феврале сообщили российской стороне нотой: во-первых, относительно нашего протеста против выборов президента России на территории оккупированного Крыма. Во-вторых, предостерегли от попытки организовать выборы на Донбассе. В-третьих, отметили, что не может быть никаких выборов в дипломатических учреждениях без выполнения предварительных условий", — заявила УНИАН пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

При этом дипломат отметила, что "Россия, конечно, проигнорировала все эти требования".

По ее словам, теперь российская сторона "начинает нервничать и слать нам десятки нот".

"Мы исходим из того, что эти выборы являются абсолютно незаконными, нелегитимными, нарушают международное право, резолюции Генеральной ассамблеи ООН. Они являются ничтожными с юридической точки зрения", — подчеркнула пресс-секретарь МИД.

"Мы однозначно исходим из того, что они ставят под сомнение вообще легитимность самих результатов выборов", — сказала Беца.

Дипломат подчеркнула, что украинская сторона призвала международных партнеров "не только к осуждению этих выборов, но и к усилению санкционного давления на государство-агрессора, и в том числе до принятия персональных санкций".

В то же время, отметила спикер, большое внимание приковано к вчерашнему заявлению министра внутренних дел Арсена Авакова относительно недопуска граждан России в диппредставительства на территории Украины, и предоставление возможности проголосовать только для дипломатов.

"Это абсолютно скоординированная позиция. Это сознательный наш путь. Россия не выполнила наши просьбы, с которыми мы обращались к ним. Поэтому мы исходим из того, что во-первых, эти выборы нелегитимны, и проведенные даже в дипучреждениях, являются незаконными. Они грубо нарушают наше законодательство и международное право, а согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, дипломатическое учреждение должно уважать законы государства пребывания", — констатирует Беца.

"Во-вторых, сами россияне обращались неоднократно с тем, чтобы усилить безопасность во время проведения выборов. Вот сейчас Министерство внутренних дел как раз и занимается обеспечением безопасности дипломатических учреждений", — отметила пресс-секретарь МИД.

"И, понимая, каким является эмоциональный градус и вспышка в обществе по этой тематике, в отношении страны-агрессора, которая оккупировала Крым, которая ведет войну ... конечно, мы говорим о том, что это тоже важно, безопасность является важной", — добавила Беца.

"И поэтому мы усиливаем безопасность во всех четырех городах - Киеве, Одессе, Харькове и Львове, и, несомненно, мы не будем допускать тех российских граждан, которые не являются дипломатическими агентами, потому что они не подпадают под Венскую конвенцию о дипломатических сношениях", — заявила представитель МИД.

В этой связи она подчеркнула, что украинская сторона об этом говорила сознательно и предупреждала Россию.

"Она (РФ) знала об этом. О том, что не может быть выборов на территории оккупированного Крыма. Это территория Украины. Нигде в мире такого не бывает. Поэтому мы сознательно на это пошли", — сказала Беца.

Также пресс-секретарь пояснила, что украинская сторона "понимает, что любые провокации возможны, в том числе со стороны России, чтобы показать в невыгодном свете Украину".

"Поэтому мы усиливаем безопасность этих дипломатических представительств, но на участки будем допускать людей только с дипломатическим иммунитетом и паспортом", — отметила она.

Кроме того, реакцию РФ на действия Украины в МИД считают абсолютно циничной, кощунственной и неприемлемой.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины — в Киеве, Харькове, Одессе и Львове — не будет предусматривать доступа на эти объекты граждан РФ для голосования на выборах.

В свою очередь, в посольстве РФ в Украине выразили возмущение из-за ограничения доступа к дипломатическим учреждениям РФ в день выборов российского президента.

Ранее в МИД России заявили, что решение Украины о недопуске граждан РФ в посольство и генконсульства на выборы президента 18 марта является прямым вмешательством в дела России.

Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года — в день годовщины аннексии Крыма Россией.

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