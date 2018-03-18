В центре Киева проходит марш за отставку Порошенко: фото и видео

В воскресенье, 18 марта, в центре Киева сторонники Михеила Саакашвили проводят марш за отставку президента.

По окончании акции участники марша намерены отправиться к резиденции Петра Порошенко в Козине.

В то же время в полиция объяснила задержание авто, которое везло оборудование для МихоМайдана.

Как сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик, машину забрали для проверки.

"Водитель, который управлял автомобилем, имел на это право, в противном случае — это было бы нарушением правил дорожного движения", — добавила она.

Блищик акцентировала, что организаторы акции не получили разрешения от ККГА на установку данной сцены.

Отметим, что в Киеве и других городах Украины проходит блокада российских дипломатических представительств в знак протеста против выборов президента РФ, которые проходят в том числе на территории аннексированного Крыма.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева активисты, протестовавшие против российских "выборов", которые проходят в аннексированном Крыму, сожгли чучело президента РФ.

Ранее правоохранители задержали на Майдане автомобиль представителей "Руха новых сил", в котором находились материалы для установки сцены.