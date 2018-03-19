Рабинович рассказал, когда ожидать облегчения условий ведения малого и среднего бизнеса в Украине

19 марта 2018, 12:50

Украинцам нужны льготные условия, кредитование и налоговые каникулы для среднего и малого бизнеса, считает политик.

Для поддержки и развития малого и среднего бизнеса в Украине нужна открытая экономическая политика, налоговые каникулы и льготное кредитование.

Такое мнение высказал народный депутат Украины, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире авторской программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина", комментируя вопрос телезрителя о том, когда можно ожидать облегчения условий ведения малого и среднего бизнеса.

"Для этого нужна совершенно другая политика. Я много раз уже говорил, что, несмотря на то, что я их всех просто органически не перевариваю, тем не менее действительно серьезные расхождения у меня с этими людьми в области экономики. Я считаю, что так страной не управляют, так экономикой не управляют. Я считаю, что экономическая политика, которую они ведут, закончилась еще сто лет назад. Нам нужна открытая экономполитика. А что касается среднего и малого бизнеса – ему уже не поможет простое "облегчение". Нам нужны льготные условия, особенно это кредитование, и в первую очередь налоговые каникулы для среднего и малого бизнеса", – уверен политик.

Он напомнил также о своем предвыборном обещании не занимать ни одного государственного поста после победы его партии "За життя" на парламентских выборах, а следить за выполнением обещаний, в частности, относительно осуществления поддержки малому и среднему бизнесу.

"Повторюсь. Я, будучи руководителем партии "За життя", не займу ни один государственный пост. Если мы выиграем выборы, я пойду только смотреть за тем, чтобы мои представители полностью выполняли то, что мы обещали народу. В частности, по среднему и малому бизнесу нам нужны двухгодичные каникулы и льготные условия для тех, кто заводит в Украине бизнес, особенно в области хай-тека", – констатировал парламентарий.

Напомнив также, что главным препятствием для ведения бизнеса в Украине наравне с инфляцией является коррупция, лидер партии "За життя" выразил уверенность, что нынешняя власть не сможет ее побороть, сколько бы ни обещала. Ведь, по его словам, коррупция органично вписывается в их "систему построения экономики Украины".

"Если наша власть пообещает побороть коррупцию и поборет ее, я даже буду им аплодировать. Но все прекрасно понимают, что ничего такого не получится. Коррупцию нынешняя власть победить не может, потому что она органично вписывается в ту систему "экономического построения" Украины, которую ведет правительство. Каждый раз, когда я слышу от чиновников о борьбе с коррупцией, я всегда вспоминаю старый анекдот о том, что бороться с проституцией силами самого борделя – это очень и очень сомнительно. Так же и с коррупцией", – резюмировал политик.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Вадим Рабинович За життя
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло глязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
11:05
89-й день голодовки. Сенцов на грани жизни и смерти — Климкин
11:04
Турчинов спрогнозировал, как россияне будут "давить" в районе Черного и Азовского морей
11:03
Курс доллара к рублю в России впервые за два года рухнул до 67 руб./$
10:40
На Виннитчине коп застрелил селянина — СМИ
10:29
"Укрзализныця" заявила о готовности прекратить ж/д сообщение с Россией
10:18
“Ужасный вид из ужаснейших!!!”. Светлана Лобода покрасовалась в странном наряде
10:15
"Насиловали всю ночь напролет". На Киевщине двое мужчин надругались над несовершеннолетней
10:00
В Укргидрометцентре предупредили о грозе в Киеве на выходных Видео
09:48
НБУ ощутимо снизил курс гривни: доллар снова перевалил за психологическую отметку
09:46
"Алкоголизм - не шутка". На Черниговщине боец ВСУ умер от "белой горячки"
09:46
Правозащитник обратился в Вашингтон с просьбой усмирить "куратора ЦРУ" в Украине
09:26
Задержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове
09:21
СБУ задержала подозреваемого в подрыве офиса венгерского культурного центра
09:19
Прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в анимированных открытках Фото
09:10
Шутки и смерть. Мужчина убил дразнившего его из-за секса коллегу пилой-"циркуляркой"
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украину
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять