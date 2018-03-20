На выборах в Раду украинцы поддержат "Батькивщину", БПП и "За життя", – пул социологов

20 марта 2018, 17:28

Эксперты также просили респондентов ответить, за кого они отдали бы свой голос на президентских выборах.

Политические силы, находящиеся сегодня у власти, стремительно теряют доверие украинцев в то время, как партии, не представленные или представленные в парламенте в меньшинстве, продолжают завоевывать симпатии сограждан.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного совместно экспертами трех социологических групп: Института анализа и прогнозирования, Центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко.

Так, если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили на следующей неделе, большинство избирателей отдали бы свои голоса за Всеукраинское объединение "Батькивщина" (12,9% респондентов). На втором месте оказалась бы партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность"" (8,2%). На третьем месте – партия "За життя" (7%).

Четвертое место разделили бы "Оппозиционный блок" и партия "Гражданская позиция" с 6,9% голосов, пятое заняла бы "Радикальная партия Олега Ляшко" (6,3%). На шестом месте – партия"Объединение "Самопомощь"" (4,7% респондентов). Замыкают список Всеукраинское объединение "Свобода" (2,7%) и "другая партия" (9,4%). 

Эксперты также просили респондентов ответить, за кого они отдали бы свой голос в том случае, если бы выбранная ими партия не принимала участия в выборах. По результатам данного опроса, на первом месте расположилась партия "Гражданская позиция" (7%), на втором — Всеукраинское объединение "Батькивщина" (6,6%), на третьем — партия "За життя" (5,7%). Партия "Объединение "Самопомощь"" заняла четвертое место (3,8%), пятое — "Оппозиционный блок" (3,4%). Далее следуют "Радикальная партия Олега Ляшко" (3,1%), партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность"" (2,8%), Всеукраинское объединение "Свобода" (1,5%) и партия "Возрождение" (1%).

Что касается президентских выборов, то если бы они проходили на следующей неделе, голоса украинцев распределились бы следующим образом: на первом месте Юлия Тимошенко (13%), на втором – Петр Порошенко (8,6%), на третьем – Анатолий Гриценко и Вадим Рабинович (6,7%). Четвертое место занял бы Юрий Бойко (6,6%), пятое – Олег Ляшко (6,4%). Далее следуют Андрей Садовый (4,7%), Олег Тягнибок (3,7%) и Арсений Яценюк (0,6%). При этом 9,4% отдали бы свой голос за "другого кандидата".

Исследование проводилось с 6 по 18 марта 2018 года по всей территории Украины (за исключением АР Крым и временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей). Всего методом индивидуального интервью с глазу на глаз были опрошены 2015 человек. Статистическая погрешность при достоверных 95% и соотношении переменных от 0,1:0,9 до 0,5:0,5 составляет 1,34–2,24%.

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Петр Порошенко БПП Батькивщина Юлия Тимошенко Вадим Рабинович За життя
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