Союз кинематографистов Украины заявил, что Ильенко занял свой пост незаконно

По словам его представителей, на голосовании он получил ноль голосов, но его не хотят снимать с должности по причине "договорной демократии".
Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кинематографа Филипп Ильенко занимает свой пост незаконно.
Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кинематографа Филипп Ильенко занимает свой пост незаконно.
Как сообщает ТСН, еще в 2014 году члены Союза кинематографистов писали пиьсмо президенту и премьеру, в котором просят назначить на эту должность законно избранного руководителя, а Ильенко уволить.
Глава наблюдательного совета сети кинотеатров Антон Пугач называет Ильенко "таким же самым назначенцем, как и во времена Януковича".
"Он попал на этот пост потому, что власть придержащие пренебрегали общественным мнением и мнением профессиональной индустрии. есть документы, которые подтверждают, как проходили выборы, на которых он получает ноль голосов. Если он получает ноль, а его все равно назначают, то мы понимаем, что это договорная демократия", - отмечает Пугач.
В 2014 году Союз кинематографистов провел свой праймериз, на котором кандидат Ильенко набрал ноль голосов. Затем, в обход этих результатов Ильенко появился на коллегию в министерстве. Там его также забраковали, но почему-то он так стал председателем Государственного агентства Украины по вопросам кино.
"Как можно назначать Ильенко, если он имеет отношение [к кинематографу] только тем, что в детстве снимался у своего отца?", - негодует режиссер Александр Муратов.
Cам Ильенко обвинения коллег не комментирует, однако последние уверены, что он все равно останется на своем посту, так как выгоден властям - именно руками Ильенко давят на телеканалы. Например, Госкино выборочно запрещает фильмы и сериалы - такие, как сериал "Сваты". Сейчас Ильенко давит на телеканалы СТБ и 1+1 за показ якобы запрещенного фильма "Служебный роман", говорится в сюжете.