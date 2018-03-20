Союз кинематографистов Украины заявил, что Ильенко занял свой пост незаконно

Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кинематографа Филипп Ильенко занимает свой пост незаконно.

Как сообщает ТСН, еще в 2014 году члены Союза кинематографистов писали пиьсмо президенту и премьеру, в котором просят назначить на эту должность законно избранного руководителя, а Ильенко уволить.

Глава наблюдательного совета сети кинотеатров Антон Пугач называет Ильенко "таким же самым назначенцем, как и во времена Януковича".

"Он попал на этот пост потому, что власть придержащие пренебрегали общественным мнением и мнением профессиональной индустрии. есть документы, которые подтверждают, как проходили выборы, на которых он получает ноль голосов. Если он получает ноль, а его все равно назначают, то мы понимаем, что это договорная демократия", - отмечает Пугач.

В 2014 году Союз кинематографистов провел свой праймериз, на котором кандидат Ильенко набрал ноль голосов. Затем, в обход этих результатов Ильенко появился на коллегию в министерстве. Там его также забраковали, но почему-то он так стал председателем Государственного агентства Украины по вопросам кино.

"Как можно назначать Ильенко, если он имеет отношение [к кинематографу] только тем, что в детстве снимался у своего отца?", - негодует режиссер Александр Муратов.

Cам Ильенко обвинения коллег не комментирует, однако последние уверены, что он все равно останется на своем посту, так как выгоден властям - именно руками Ильенко давят на телеканалы. Например, Госкино выборочно запрещает фильмы и сериалы - такие, как сериал "Сваты". Сейчас Ильенко давит на телеканалы СТБ и 1+1 за показ якобы запрещенного фильма "Служебный роман", говорится в сюжете.