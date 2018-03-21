65 тыс. долларов в месяц: откуда Тимошенко берет деньги на лоббистов в США

21 марта 2018, 16:02

Политик отказалась объяснять происхождение средств.  

Глава фракции "Батькивщина" в парламенте Юлия Тимошенко отказалась объяснять, откуда взялись десятки тысяч долларов на оплату лоббистов в США – причем дважды.

Как поясняется в программе Схемы, компания, действующей от ее имени, должна была перевести указанные средства на счет компании Барри Беннетта – бывшего помощника Дональда Трампа – за предоставление ей лоббистских услуг на территории США.

Компания Avenue Strategies, возглавляемая Берри Беннеттом, подала в Минюст США документы, в которых говорится о том, что стоимость лоббистских услуг для Тимошенко составляет тыс. в месяц.

При этом контракт с компанией Беннетта подписала не лично Тимошенко, а компания Two Paths LLC, судя про всему действующая от ее имени.

Журналисты программы выяснили, что Two Paths LLC создана 13 февраля 2017 года. Она зарегистрирована в так называемом "офшорном" штате Делавэр. Узнать, кто является ее реальным владельцем из публичных источников невозможно, компания не обязана указывать их даже при регистрации. Она также не публикует свои годовые финансовые отчеты. Все это дает достаточно высокую степень анонимности клиентам, которые выбирают штат Делавэр как место регистрации своих юрлиц.

Также отмечается, что именно эта компания, согласно контракту с американскими лоббистами, должна от имени Тимошенко платить десятки тысяч ежемесячно за предоставление украинскому политику "лоббистских" услуг.

Опрошенные юристы говорят, если это деньги самой Юлии Тимошенко – то она должна указать эти расходы в своей ежегодной электронной декларации по итогам 2018 года и объяснить их происхождение.

В случае, если деньги за лоббистские услуги, предоставленные Тимошенко, платит постороннее физическое или юридическое лицо, – это трактуется законом как подарок, который должен быть отображен в декларации в течение 10 дней с момента получения этих услуг, пояснили юристы. При этом у правоохранителей могут возникнуть вопросы, на основании чего кто-то сделал такой ценный подарок политику.

Ранее экс-канцлер Австрии признал получение выплат за лоббизм Украины в ЕС. Европолитик не отрицает, что лоббировал интересы Украины в 2012 и 2013 годах.

Как сообщалось, в партийной газете Тимошенко карту Украины изобразили без Крыма: фото. В издании были опубликованы результаты соцопросов.

Напомним, ранее актриса Юлия Максименко, которая озвучила в политическом мультфильме "Сказочная Русь" Юлию Тимошенко, рассказала, как использовали ее голос в избирательной кампании главы партии "Батькивщина".

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финансирование лоббирование Юлия Тимошенко
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