В Раде рассматривают снятие неприкосновенности с Надежды Савченко – онлайн-трансляция

В четверг, 22 марта, в Верховной Раде регламентный комитет рассматривает обвинения против Надежды Савченко, которую подозревают в планировании терактов и покушении на первых лиц государства.

Речь идет о трех представлениях генерального прокурора Юрия Луценко о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко.

Ранее народный депутат Антон Геращенко опубликовал представление на привлечение к криминальной ответственности и задержание Надежды Савченко.

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в четверг подаст представление на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко. Генпрокурор обвинил нардепа в подготовке уничтожения Рады, а также массовых убийств. По его словам, Савченко планировала добивать тех, кто выживет.

СМИ еще 13 марта сообщили, что СБУ готовится обвинить Савченко в подготовке военного переворота в Украине. Внимание СБУ к себе нардеп привлекла еще полгода назад, когда обсуждала с несколькими высокопоставленными офицерами ГУР Министерства обороны во главе с "Кедром" (он же майор 8-го полка спецназа ГУР Павел Балов) возможное изменение ситуации в стране.