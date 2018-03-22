"У него не встал, у меня не взмокло". Савченко рассказала о вербовке агентом СБУ

Надежда Савченко дала свои пояснения во время заседания комитета Рады по вопросам регламента и организации работы парламента, на котором рассматривается три представления генерального прокурора Юрия Луценко о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержании и ее аресте.

Выступая, она рассказала, как ее пытался завербовать агент СБУ, "в первый же день знакомства затягивая в постель".

"Не получается тебя — затягивают твою сестру. Не получается сестру — затягивают твою помощницу. Ну, как-то, знаете — у него не встал, у меня не взмокло. Ну, так получилось. Не ведусь я на такие дешевые вербовки", — сказала Савченко.

Ранее народный депутат Антон Геращенко опубликовал представление на привлечение к криминальной ответственности и задержание Надежды Савченко.

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в четверг подаст представление на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко. Генпрокурор обвинил нардепа в подготовке уничтожения Рады, а также массовых убийств. По его словам, Савченко планировала добивать тех, кто выживет.

СМИ еще 13 марта сообщили, что СБУ готовится обвинить Савченко в подготовке военного переворота в Украине. Внимание СБУ к себе нардеп привлекла еще полгода назад, когда обсуждала с несколькими высокопоставленными офицерами ГУР Министерства обороны во главе с "Кедром" (он же майор 8-го полка спецназа ГУР Павел Балов) возможное изменение ситуации в стране.