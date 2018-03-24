Миллионы нардепов. Журналисты рассказали о финансовых успехах слуг народа

Журналисты поинтересовались у народных депутатов об их доходах и прибыли за год накануне завершения срока для обновления электронных деклараций

При этом далеко не все политики решились озвучить размеры своих капиталов, говорится в сюжете ТСН.

Доходом в 10 млн гривень похвастался нардеп Дубневич, а вот его коллега Мирошниченко назвал сумму в 400-450 тысяч долларов. Скромнее дела у Чумака — плюс 50 тысяч долларов. А вот Рыбак утверждает, что за год ушел в минус. "Стало меньше, никак не больше. Сейчас чуть больше миллиона", — уточнил он. Об уменьшении состояний говорит и Розенблат, который оценивает свой капитал в "около 2 млн долларов".

Юрий Береза признался, что держит деньги в птицеводческом бизнесе и считает, что стоимость этого имущества до войны составляла 20-30 млн гривен, а теперь должно быть больше. Прибыль оценивает суммой в 10 млн гривен за год. Шахов утверждает, что денег в этом году не заработал, а в Куршавель не летал, несмотря на увиденные журналистами фотографии. Дубинин говорит, что деньги есть не у него, а у жены — 230 тысяч гривен. А вот наличных у него самого хранится примерно на 250 тысяч долларов. Мосийчук заверил, что обеднел на 100 тысяч долларов, которые пошли на лечение.

Отдельную категорию депутатов составили те, у кого на цифры очень плохая память. Сначала не помнил, а потом заявил про полный ноль Вадатурский, несмотря на полученные 3 млн грн. дивидендов. Между 100 тысячами и 250 тысячами обозначил размер своего состояния Кривенко, а Деревянко не смог вспомнить, сколько у него миллионов. Сначала он повторил названную журналистами сумму от 2 до 5 млн долларов, а потом добавил, что не хочет и не может озвучить конкретнее, потому как будто бы сам не держит точную цифру в голове. Куницын попутно признался, что купил новенькое авто Audi Q7, а Тарута разжился на мотоцикл за 150 тысяч долларов. Последний также после длительной паузы вспомнил задекларированные 4,5 миллиона долларов.

Напомним, ранее журналисты показали, как нардепы открещиваются от элитных иномарок.