Порошенко назвал число осужденных за государственную измену в 2017 году

В Украине в 2017 году за государственную измену были осуждены 13 человек, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Об этом он рассказал во время выступления на торжествах по случаю 26-й годовщины создания Службы безопасности Украины, которые проходят на полигоне спецподразделения "Альфа" СБУ в Киевской области, сообщает УНИАН.

"Только в 2017 году по статье "государственная измена" Уголовного кодекса Украины вынесен приговор 13 предателям", — сообщил он.

По словам президента, также в прошлом году вступили в законную силу обвинительные приговоры в отношении 11 человек, причастных к финансированию терроризма.

Порошенко подчеркнул, что под пристальным мониторингом находятся и подавляются любые попытки россиян и "пятой колонны" в Украине реанимировать так называемую "идею Новороссии", генерировать искусственные сепаратистские движения в тех или иных регионах.

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко и дала разрешение на арест нардепа, которую обвиняют в подготовке государственного переворота в стране.

Перед голосованием за снятие неприкосновенности с Савченко, ее задержание и арест генпрокурор Юрий Луценко продемонстрировал видео, подтверждающее, что Надежда Савченко и Владимир Рубан участвовали в организации перевозки оружия с оккупированных территорий Донбасса, а также обсуждали планы госпереворота.