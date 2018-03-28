Идет "горячая фаза войны". Волкер сказал, когда снова посетит Донбасс

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в конце апреля — начале мая посетит Донбасс.

Очень важно держать внимание на этом конфликте, потому что до сих пор идет "горячая фаза войны", рассказал дипломат в интервью "Голосу Америки".

"Я посещу восточную часть страны, чтобы увидеть зону конфликта с украинской стороны. Хочу встретиться с украинскими коллегами в Киеве. Но до этого очень хотелось бы услышать ответ от России, чтобы понимать, о чем мы можем говорить", — отметил собеседник.

Ранее Курт Волкер уже несколько раз посещал Украину, в июле 2017-го он побывал на Донбассе. Напомним, дипломат утверждает, что на востоке украинского государства РФ создала самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" для того, чтобы замаскировать свою роль в конфликте и укрепить его.