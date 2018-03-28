Сестра Савченко рассказала, как Надя похудела

Нардеп Надежда Савченко, с 23 марта объявившая голодовку, за время пребывания в СИЗО осунулась. Однако настроение у нее по-прежнему "боевое", заявила ее сестра Вера.

"Голодает со дня объявления главной забастовки. Вчера было короткое свидание с ней. Она осунулась. Но настроение боевое", — цитирует Веру Савченко РИА Новости.

Она уверена, что дело против ее сестры "развалится в суде".

Ранее Савченко анонсировала поход в президенты. Войны политиков приводят к войнам в реальности, отметила нардеп.

Напомним, 23 марта в Киеве суд постановил взять Надежду Савченко под стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. Нардепа подозревают в совершении ряда преступлений, в частности, в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти.