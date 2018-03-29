В МИДе рассказали, что могло удержать Путина от прямого вторжения в Украину

Среди партнеров и соседей Украины популярна мысль, что если бы не было транзита через нашу страну, то президента Российской Федерации Владимира Путина ничего бы не останавливало от прямого вторжения на ее территорию.

В Европе никто не хочет, чтобы роль Украины как транзитера была сведена к нулю, рассказала заместитель министра иностранных дел государства по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире "Радио НВ", говорится на сайте "Новое Время".

"В Европе все понимают риски, связанные с перерывом транзита через территорию Украины или вообще отсутствием транзита через Украину. И здесь есть риски прежде всего с безопасностью", — отметила чиновница.

Ранее бывший и. о. президента, секретарь СНБО Александр Турчинов говорил, что в марте 2014 года украинская разведка неоднократно сообщала о намерении войск РФ начать полномасштабное наступление против Украины, планы Владимира Путина сорвали добровольцы.