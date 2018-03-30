Тимошенко наконец ответила на вопрос, кто заказал и заплатил за ее лоббистов в США

Глава фракции "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая ранее дважды отказалась объяснять, откуда взялись десятки тысяч долларов на оплату лоббистов в США, все-таки прокомментировала данную информацию.

В комментарии журналистам программы "Схемы", передает "Радио Свобода" Тимошенко заявила, что никаких услуг не заказывала и не оплачивала.

Кроме того, политик утверждает, что ей ничего неизвестно о фирме Two Paths LLC (Делавэр, США). Хотя, по ранее озвученным данным, именно эта фирма подписала контракт на предоставление лоббистских услуг в интересах главы "Батькивщины" и обязалась платить за них 65 000 долларов ежемесячно.

"Категорически нет (не предоставляла средства – ред.). Я вообще эти компании не знаю, не понимаю, кто заказывал, как заказывал. Это для меня такой же вопрос, как и для вас", – заявила Тимошенко.

Она утверждает, что не знакома с руководителем лоббистской компании Avenue Strategies, бывшим помощником президента США Дональда Трампа Берри Беннеттом, который ранее рассказал в интервью изданию The Hill, что будет работать "только персонально на Юлию Тимошенко, чтобы организовать несколько ее визитов" в США. "Я не знакома с Берри Беннеттом в принципе. Но если он ко мне хорошо относится, если он готов как-то со мной сотрудничать или помогать, я абсолютно "за", – добавила она.

При этом политик подтвердила, что встречается с американскими чиновниками, но денег им за эти встречи не платит.

Журналисты со ссылкой на юристов объясняют, что оплата посторонними лицами услуг для должностных лиц законодательством трактуется как подарок. При этом закон Украины "О предотвращении коррупции" запрещает народным депутатам получать подарки от юридических или физических лиц, стоимость которых превышает один прожиточный минимум (3723 гривен по состоянию на март 2018 года).

Если Тимошенко уже узнала о факте оплаты ее лоббистских услуг сторонними лицами, то чтобы не нарушить закон, она должна отказаться от этого подарка, объясняет юрист ОО "Центр противодействия коррупции" Елена Щербан. "Теперь она должна или отказаться официальным письмом от такого ценного подарка, или просить детали, чтобы задекларировать. Если она не отказывается от него, то это административное правонарушение. И тогда, когда она сознательно такой подарок принимает, надо выяснять - нет ли признаков неправомерной выгоды, ведь когда-то ее могут попросить отблагодарить за это", – рассказала эксперт.

Ранее экс-канцлер Австрии признал получение выплат за лоббизм Украины в ЕС. Европолитик не отрицает, что лоббировал интересы Украины в 2012 и 2013 годах.

Как сообщалось, в партийной газете Тимошенко карту Украины изобразили без Крыма: фото. В издании были опубликованы результаты соцопросов.

Напомним, ранее актриса Юлия Максименко, которая озвучила в политическом мультфильме "Сказочная Русь" Юлию Тимошенко, рассказала, как использовали ее голос в избирательной кампании главы партии "Батькивщина".