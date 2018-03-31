Декларация Гройсмана: доходы от аренды недвижимости, продажи земли и депозитов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2017 год, в которой отражены 17,1 миллион гривень доходов.

Общая сумма начисленного дохода главы правительства в 2017 году составила 17 млн 102 тысячи 320 грн (начисленный доход в 2016 году составил 15 млн 801 тысяча 536 грн), сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.

Как и в прошлом году, доход состоял из заработной платы на посту премьер-министра — свыше 435 тысяч 647 грн, доходов от предоставления недвижимого имущества (приобретенного до 2006 года) в аренду — 5 млн 150 тысяч 000 грн, отчуждение недвижимого имущества (земельного участка) — 8 млн 797 тысяч 630 грн и доходов от размещения средств на банковских счетах — 2 млн 719 тысяч 044 грн.

"В прошлом году также не произошло существенных изменений в перечень недвижимого имущества, которое принадлежит руководителю правительства", — подчеркнули в Департаменте.

Ранее президент Украины Петр Порошенко обнародовал декларацию за 2017 года. За прошлый год глава государства задекларировал 16,3 млн гривен дохода.

Напомним, в декларации за 2016 год суммарный доход Гройсмана за год составил 15,7 миллионов гривен.