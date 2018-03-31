Российский политолог назвала условие возврата Крыма Украине

Российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова считает, что захваченный РФ Крым может вернуться под контроль Украины, когда произойдет трансформация русской системы, стержнем которой является самодержавие и державность.

Решение проблемы полуострова при нынешнем президенте России — Владимире Путине — невозможно, рассказала эксперт во время чата на "Главреде".

"Каким бы ни было давление санкций. Для президента Путина Крым стал важнейшим элементом его легитимации. Вряд ли даже его преемник, кем бы он ни был, сможет легко решить эту проблему. Ведь "крымнашизм" превратился в составную часть политической ментальности немалой части российского общества", — отметила собеседница.

По ее словам, любой политический лидер в РФ "будет вынужден это учитывать, если он нее захочет пойти против течения". "Но, если Россия хочет стать частью цивилизации, которая уважает принципы, российская элита и общество будут вынуждены вернуться к вопросу Крыма. Когда? Когда произойдет трансформация русской системы, стержнем которой является самодержавие и державность", — подчеркнула политолог.

Ранее директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец говорил "Главреду", что РФ превратила Крым в "непотопляемый авианосец", группировка ее войск там существенно увеличилась, страна будет до последнего цепляться за полуостров.