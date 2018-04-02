У Яценюка потребовали отменить е-декларирование для общественных организаций

Фракция "Народный фронт" настаивает на отмене законодательной нормы о декларировании доходов общественными активистами.



"Народный фронт" давно требует снять законодательное требование об обязательном декларировании доходов общественными активистами и лицами, которые получают иностранные средства по программам помощи, а также иностранными членами наблюдательных советов. Наша позиция остается неизменной", – заявил руководитель фракции Максим Бурбак во время Согласительного совета.



Максим Бурбак напомнил, что ключевые антикоррупционные реформы, в частности введение электронного декларирования чиновниками, инициировало правительство Арсения Яценюка.



"Эти беспрецедентные реформы существенно приближают нас к членству в Европейском Союзе и НАТО. Е-декларирование стало возможным только благодаря политической воле Премьера Яценюка и фракции "Народного фронта", - напомнил Максим Бурбак.



Он также подчеркнул недопустимость противоречий между антикоррупционными органами.



"Народный фронт" выражает свое возмущение распрями между руководителями антикоррупционных органов. Наша политическая сила боролась за внедрение антикоррупционной реформы. И очень обидно, что антикоррупционные органы превратили свою работу в пиар, а теперь еще и с элементами трагикомедии", - отметил Максим Бурбак.

"Уровень доверия к ним в обществе катастрофически упал. Никто не дискредитировал борьбу с коррупцией в Украине так, как это сделали сами антикоррупционные органы", - добавил руководитель фракции.

Также Бурбак заявил, что химическая атака России на Британию - "яркая иллюстрация дикости Кремля и психической неуравновешенности российского диктатора"