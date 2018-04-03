Аваков ответил тремя словами на открытое против него дело в РФ

На решение Следкома России открыть против него уголовное дело за "воспрепятствование" проведению выборов президента РФ, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ответил в соцсети.

Глава МВД Украины в связи с этим написал в Twitter лаконичный комментарий: "Служу украинскому народу!".

Напомним, ранее сообщалось, что в Следкоме РФ Авакова считают причастным к "воспрепятствованию свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах российского президента 18 марта (п. "в" ч. 2 ст. 141 уголовного кодекса)".