В МИД Польши возмутились из-за инцидента у польского посольства в Киеве: подробности

МИД Польши выражает протест из-за инцидента перед посольством Польши в Киеве, во время которого был сожжен польский флаг.

В связи с событием был вызван заместитель посла Украины в Польше, ему вручили ноту протеста, говорится в размещенном на сайте польского МИД заявлении.

"Министерство иностранных дел выразило возмущение показным поведением демонстрантов и отсутствием должного ответа со стороны украинских сотрудников службы безопасности", — говорится в заявлении.

В свою очередь, представитель украинского посольства заверил, что украинские власти осудили этот позорный поступок и проинформировали о деятельности компетентных служб, которая должна привести к быстрому выявлению и наказанию виновных.

МИД Польши заявляет, что "это был еще один инцидент, связанный с антипольскими настроениями на территории Украины за последние недели".

Кроме того, на скандальный инцидент отреагировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он осудил акцию, назвав ее провокационной.

"Это не что иное, как очередная провокация, коварное нападение на нашу дружбу. Люди с добрым сердцем никогда не станут глумиться над символами других наций", — написал Климкин.

Рішуче засуджую провокаційну акцію перед Посольством Польщі в Києві. Це не що інше, як чергова провокація, підступний напад на нашу дружбу. Люди, які мають щире серце, ніколи не стануть глумитися з символів інших націй. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) April 3, 2018

Напомним, 19 марта у посольства Украины в Варшаве прошла манифестация польских националистов, которые сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Такая акция стала ответом на шествие, которое состоялось во Львове 4 марта, приуроченное ко дню гибели Шухевича. Участники марша несли в руках антипольские лозунги.