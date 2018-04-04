Адвокат Савченко признался, почему ушел от нее

Адвокат нардепа Надежды Савченко Виктор Чевгуз, который объявил о самоотводе, объяснил свое решение.

"Хорошо защищать того, кто сам хочет защититься, и то, что ему рекомендуют специалисты, он выполняет. А тот, кто на своей волне ... Здесь уголовное преступление. Я адвокат по уголовным делам, а Надежда защищается политическими методами. Я в политику не лезу", – рассказал он "Украинской правде".

По его мнению, Савченко надо защищаться от того обвинения, которое выдвинуто, а "не обвинять Луценко, Порошенко и всех остальных". "Они не фигуранты дела. Вот и все", – добавил он.

По словам адвоката, они с Савченко нашли общий язык в этом вопросе.

Он добавил, что продолжит оказывать правовую помощь Савченко, но "только по уголовным эпизодам и уголовным статьям". "Вот один из адвокатов возглавляет ячейку партийную партии Надежды, они между собой партийцы. Как руководитель партии она может ему указания давать. А мне не может. Она прямо говорит: "Я не могу вам дать указание". Я в политику не лезу. Я не вижу здесь политики. По уголовным статьям, по эпизодам – это моя парафия, а что там политика – я не знаю, кто ее преследует, за что и какие у нее взгляды ", – заявил Чевгуз.

О том, что нет никакого конфликта между адвокатом и Надеждой Савченко, заявила и ее сестра Вера: "Никакого конфликта нет. Это (самоотвод Чевгуза – ред.) не скажется никак на процессе, так адвокаты есть, но никакие материалы дела для ознакомления им не предоставлены".

Она добавила, что Чевгуз останется в этом деле.

Напомним, 23 марта в Киеве суд решил взять Надежду Савченко под стражу до 20 мая 2018 года − без права внесения залога. Нардепа подозревают в совершении ряда преступлений, в частности, в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти.

В ходе заседания 29 марта меру пресечения суд оставил без изменений. Савченко подозревается в совершении преступлений по ч. 1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109, ч.1.ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.1 ст.14, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 та ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 (насильственное свержение конституционного строя и смена власти, подготовка к преступлению группой лиц, создание террористической группировки, незаконное владение оружием).