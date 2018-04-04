"Не Савченко и Рубаном едиными". Аваков рассказал, кто еще готовил расстрелы в Раде

Подготовкой террористических актов против депутатов Верховной Рады Украины и высших должностных лиц занималась группа злоумышленников под предводительством экс-руководителя "Укрспирта" Михаила Лабутина.

С таким заявлением выступил глава украинского МВД Арсен Аваков. "У него схема была аналогичная (схеме "Савченко-Рубана" – "Главред") – бандиты обсуждали с подельниками, как они ворвутся несколькими десятками автоматчиков в Верховную Раду, возьмут от каждой фракции по одиозному депутату (практически цитирую их разговор), выведут на Площадь Конституции и там расстреляют. После этого – попросят поддержки украинского народа", - рассказал в интервью "ЛІГА.net" чиновник.

По словам Авакова, злоумышленники также собирались подорвать его служебный бронированный автомобиль снарядом от орудия "Гиацинт", приобретенным за 100 тысяч долларов США.

"А чтобы военные не вмешались, планировали дать командирам двух воинских частей, которые дислоцируются под Киевом, по несколько миллионов долларов – о чем вели с ними переговоры. Для нормального человека это все кажется шизофренией. Но есть люди, которые в реальность такого сценария верят, и готовы действовать", - резюмировал глава МВД.

Аваков также напомнил, что Лабутин недавно был задержан румынскими правоохранителями по украинскому ордеру.

Напомним, ранее глава МВД Украины рассказал, что треть от числа полицейских составляют бывшие сотрудники "Беркута".