Порошенко сказал, когда закончится АТО на Донбассе

Президент Петр Порошенко заявил, что на востоке Украины антитеррористическая операция закончится в мае.

Страна переходит к другому формату обороны в соответствии с принятым законом о реинтеграции Донбасса, рассказал он на пресс-конференции в Виннице, пишет Украинская правда.

"Дата окончания АТО будет в мае… Мы вводим новые, более эффективные меры по применению Вооруженных Сил", — отметил украинский лидер.

По его словам, они нужны, поскольку власти видят "резкий рост уровня угрозы на востоке нашего государства". "Режим АТО, когда это все координировалось через руководство СБУ, сейчас будет переведен к руководству Вооруженных Сил", — добавил Порошенко.

Напомним, в феврале начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко говорил, что на Донбассе после завершения АТО будет операция Объединенных сил. В марте на должность командующего ОС был назначен заместитель начальника Генштаба, генерал-лейтенант Сергей Наев.